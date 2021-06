Antonio Cassano fa mea culpa durante la Bobo tv. L'ex attaccante è tornato indietro a qualche tempo fa in cui aveva sminuito le qualità di N'Golo Kanté, che in Inghilterra accostavano alla Juventus e all'Inter. Nel corso della diretta Twitch Cassano ha ammesso: "Devo chiedere scusa a Kanté, perché l'ho visto bene nella finale di Champions ed è un giocatore fan-ta-sti-co! Non da ieri, ma dall'arrivo di Tuchel. Mi ha impressionato in una maniera devastante, non pensavo fosse così forte".