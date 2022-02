L'ex attaccante di Sampdoria, Milan e Inter Antonio Cassano si è concesso in un'intervista a Il Secolo XIX in cui sono stati toccati molti temi. In particolare si è parlato del centrocampista brasiliano della Juventus Arthur Melo per cui Antonio ha lanciato alla Juventus una vera e propria stoccata facendo anche un riferimento a Manuel Locatelli. Queste le parole del bomber: "Arthur, per me uno dei più forti al mondo in questo momento. La Juventus forse non lo sa valorizzare. Sensi? Secondo me attualmente è molto più forte di Locatelli, Verratti e Jorginho, fossi in Mancini non avrei nessun dubbio".