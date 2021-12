Le parole di Cassano alla Bobo Tv: "Il premio del 2020 doveva essere consegnato a Lewandowski. Detto questo, ho sentito che l'averlo dato quest'anno a Messi è stato uno scandalo; ma io credo che gli scandali siano altri. Per esempio aver dato il Pallone d'Oro a Sammer o Cannavaro, e non al Maldini. Loro hanno fatto un mese bene vincendo, ma se li mettiamo insieme non arrivano neanche alla metà di tutto quello che ha fatto Maldini".