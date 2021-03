Antonio Cassano ha parlato della stagione di Serie A in un’intervista al Secolo XIX: “Guardo il Barcellona se gioca Messi. Il City di Guardiola perché c'è sempre qualcosa da imparare. Il Leeds del Loco Bielsa perché lo adoro. In Serie A soprattutto l'Atalanta. Gasperini è unico in Italia. Propone un ottimo gioco con calciatori medi. La Sampdoria? Il mio cuore è rimasto blucerchiato, ma non la vedo quasi mai. Un giorno esco di casa, incontro un signore che mi chiede: 'Antonio stasera la vedi la partita?' E io: 'Quale?'. Era l'ultimo derby, non sapevo nemmeno che ci fosse. Poi l'ho visto, nella sua bruttezza meglio il Genoa della Samp. Ma mi sono chiesto alla fine, che roba ho visto? Se dovessi indicare un calciatore di A che mi piace, farei fatica. Penso a due, Ilicic che prova sempre qualcosa di diverso e Insigne".