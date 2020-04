Ospite nel format Instagram della trasmissione di Pierluigi Pardo Tiki Taka, Antonio Cassano ha parlato a proposito della ripresa del campionato: “La realtà dei fatti è che non si può tornare in campo, dal momento che ci sono da fare 13 partite in 45 giorni, anche se fossero ammessi fino a 10 cambi. Invece la proposta di Galliani, quella di giocare il campionato nell’anno solare, mi sembra difficile. Il presidente Gravina assieme alle altre associazioni devono essere uniti per stoppare il calcio”.



SU BUFFON – “Il suo rinnovo con la Juve non mi sorprende. Gigi vuole fare il Mondiale del 2022, vuole giocare il sesto Mondiale. Facciamo una scommessa? Farà un anno e poi continuerà, vedrete”.