Antonio Cassano, alla BoboTV, ha parlato di Inter e di Antonio Conte.



QUELLA CHAMPIONS - "Devo dirlo, l'Inter è la mia squadra e ha vinto la Champions undici anni fa, ma non giocando a calcio".



ATTACCO A GUIDOLIN - "Sento dire che con la costruzione dal basso ci sono più rischi che vantaggi. E faccio i nomi: Guidolin, con tutto il rispetto, ormai è andato. Parliamo del 2021. Lui giocava palla sull'attaccante e seconde palle. Oggi l'Inter di Conte è la squadra più forte in Italia, i risultati la portano lì. Ma in Champions League, in due anni, ha preso delle 'rumbe' clamorose. E stavolta avanti non sono andati Barça o Bayern, ma il il Borussia MG, settimo in Bundesliga che ti dà lezioni di calcio. Ha fatto due 0-0 con lo Shakhtar... In Europa, le italiane prendono le botte".