"Cassano":

Antonio, alla BOBOTV, continua a parlare: "L’Inter vince due a uno col Sassuolo e ti fanno una testa così; al Sassuolo solo un trafiletto. In Italia c’è gente incompetente, che non capisce niente: questo è il degrado calcistico che stiamo vivendo negli ultimi anni. Stiamo andando indietro di anno in anno, siamo indietro di 20 anni ormai. Basta guardare il gioco che ha fatto l’altro giorno il Bayern Monaco.Cosa c’entra Lukaku con la sua idea di gioco. I suoi procuratori faranno il cinema per aumentare l’ingaggio poi gli rinnoveranno il contratto"."L'Inter vincerà lo Scudetto, perché può solo buttarlo dalla finestra, ma lo devo dire a malincuore: non gioca bene. Nuovi innesti? E chi? Conte campioni non ne vuole​. Anche l'Ajax di van Gaal giocava a tre in difesa. Ma Conte gioca col 5-3-2, tutti dietro alla linea della palla, tutti davanti alla porta. Mette il pullman e non passi. A me questo calcio fa rabbrividire. Io se avessi un allenatore così andrei dal presidente e gli direi: 'Mandalo via​'".