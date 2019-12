Antonio Cassano, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto a Tiki Taka: "In Italia i giocatori nerazzurri fanno meno fatica che in Europa, dove si gioca a calcio. Credo che l’Inter chiuda l’anno prima in classifica con la Juventus perché entrambe hanno partite abbordabili. Ma a inizio stagione non pensavo fosse subito così! Io penso sempre che alla fine l’Inter vincerà la scudetto. Ma contro la Fiorentina mi ha impressionato una cosa. Questa Inter mi ricorda la Juventus di Conte. Non gli fai mai gol, stavolta Dusan Vlahovic ha fatto un gran gol! Ma se avesse avuto contro Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini… La difesa di Conte è a cinque, non a tre. C’è ancora qualcosa da migliorare dietro".