Non sembra neanche lui, e invece è proprio. Nell'ultimo episodio della BoboTV, l'ex fantasista della Nazionale ha parlato così del nuovo volto della Juventus e della vittoria bianconera a Udine."Grandissima Juve. Il più bel primo tempo che io abbia mai visto. Ho visto idee, gioco fluido, presenza nella metà campo avversaria, personalità… chapeau, davvero… ma aspetto a essere ottimista perché c'è una domanda che mi viene spontanea, l'Udinese che roba era? Faceva fatica in attacco e in difesa, sembra avere mille problematiche. Per questo penso non so quanto si possa dire credibile quella partita"."Se la vedo giocare allo stesso modo sempre così, in maniera continuativa, qualunque sa il risultato, che vinca o perda non m'importa, allora dico che la strada è quella giusta. Oltretutto la Juve è favorita per lo scudetto perché in pratica ha conservato la stessa squadra, giocherà una volta a settimana perché non ha le coppe e può anche reggere quello sforzo lì. Ma conosco Allegri e so come la pensa".