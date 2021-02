In diretta Twitch sulla Bobo tv, Antonio Cassano ha commentato il pareggio della Juventus contro l'Inter che ha regalato l'accesso alla finale di Coppa Italia ai bianconeri: "La Juve non può fare una gara d'attesa con quella squadra e i giocatori a disposizione di Pirlo. E' stata una brutta partita! E attenzione, se questa è la Juve che scenderà in campo con il Porto in Champions c'è il rischio di uscire. Negli ultimi 20' la Juve aveva cinque difensori bloccati dietro: Danilo, Demiral, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro".