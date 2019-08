Antonio Cassano show, come molto spesso accade. L'ex fantasista, ospite di Tiki Taka, ha attaccato Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi: “La verità è che Icardi e Wanda stanno aspettando la Juve, sono convinto di questo. Ora parlano di restare all’Inter ma se arrivasse la Juve ci andrebbero a piedi. Wanda non conferma? E certo, te lo viene a dire in tv”.



La replica di Wanda: “Non è assolutamente vero, non è come dici. E’ una tua opinione? Ah, è una tua opinione ma non è così e io posso rispondere”.