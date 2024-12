Le parole di Cassano su Vlahovic e Koopmeiners

Antonioa Viva El Futbol ha parlato di alcuni giocatori della Juventus dopo la partita vinta contro il Manchester City, criticando in maniera forte sia Dusan Vlahovic eh Teun Koopmeiners."Vlahovic è stato inguardabile contro il City, Yildiz gli ha messo una palla ad un metro dalla porta e Ederson l'ha pure parata. 7 in pagella, va bene, ma è stato inguardabile. Non migliora perché tecnicamente non è buono, pensa a fare solo gol, è isterico nelle reazioni, fa fatica tecnicamente, non mi piace e non mi piacerà mai".Anche Koopmeiners inguardabile, improponibile, ha paura, gioca col braccino. Malissimo, e son passati già 4 mesi"