Antoniointervenuto alla BoboTv ha parlato della Roma dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole:"Non ce l’ho con Mourinho come persona. L’allenatore peggiore degli ultimi 10 anni è stato lui alla Roma, ha fatto giocare la squadra in maniera indegna, schifosa. Ogni domenica vanno 70 mila persone, quella gente si vende l’anima per la Roma, io so che significa l’amore per la Roma. Lui fa il furbo, si è accattivato la simpatia buttando tantissimo fumo alla gente, ma quando semini vento raccogli tempesta. In due anni ha fatto schifo. Non mi frega un cazzo che ha vinto la Conference ed è arrivato in finale di Europa League. La Roma ha speso tanto. Quest’anno ha preso signori giocatori e ha fatto 3 passaggi con la Salernitana che non ha fatto acquisti e gli ha fatto una testa così. A Verona che si è salvato alla penultima giornata ho visto un calcio di indegno fatto di risse, casini, buttarsi a terra. Col Milan in casa ha fatto mezzo tiro in 11 contro 10 negli ultimi 25 minuti. La gente che va allo stadio non merita questo".