Alla BoboTv come di consueto è tornato a parlare Antonio. L'ex attaccante ha giudicato così la Juventus e la stagione di Massimiliano Allegri:"La Juventus gioca male, Allegri e il suo staff devono andarsene altrove. I suoi ultimi litigi mi fanno capire che Allegri sente puzza di bruciato, a fine stagione avrà il benservito. La Juve non può proseguire avanti con lui, Allegri fa figure di m***a e non può rappresentare un club come questo".