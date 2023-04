Antonio Cassano sembra averne per tutti e questa volta la 'vittima' prescelta è stato l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Ecco cosa ha detto l'ex attaccante di Roma e Inter ai microfoni della Bobo Tv.'Io non posso pensare che l’Inter sia quella del Monza, ma se perdo 11 partite io ho paura, non ti dico che passa al 100%. È molto favorita dopo il 2-0, ma io ho paura. Il Benfica gioca bene, se tirano fuori l’orgoglio gli basta poco. Io penso e spero che l’Inter passi, ma quello che mi sta facendo vedere in campionato mi fa vergognare di essere interista'.