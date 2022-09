Antonioattacca tutto. Alla Bobo Tv, ha parlato anche della Nazionale di Roberto Mancini e delle assenze: “Gravina deve iniziare a fare il presidente della Federcalcio. Chi va in Nazionale lo decide lui, chi fa il furbo per tornare a casa ci rimane a vita. Ai miei tempi esisteva questo giochino con certe squadre, arrivavi in Nazionale e c’era il problemino per tornare a casa. Immobile sta partendo e qualcuno interviene e lo blocca. Di cosa parliamo? E non ce l'ho con Immobile. Fai ste figure, per forza non vai al Mondiale. Comanda Gravina o Lotito? Se non si cambia si fanno ste figure di m***a. Gravina dica alle società e ai presidenti che quando i ragazzi vengono in Nazionale comanda lui. Se vogliono comandare i presidenti, i calciatori in Nazionale non ci vengono".