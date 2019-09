Antonio Cassano fa sempre parlare di sé, ancor più ora che presenzia ad ogni turno di campionato alla trasmissione Mediaset Tiki Taka. Il talk show calcistico condotto da Pierluigi Pardo offre così a Cassano la possibilità di dire la sua sulla Serie A e, bersaglio della sua frecciata, questa volta è stato Paulo Dybala. Per l'ex talento barese, le aspettative sull'argentino sono state disattese e la storica gara di Champions contro il Barcellona sembra ormai lontana nel tempo: ​"Ricordo che si parlava di lui come del nuovo Messi dopo la vittoria sul Barcellona. Ho sentito cifre astronomiche, che vale 100 o 200 milioni. A me sembra un buonissimo giocatore, ma se la Juve decide di puntare su di lui rischia di non vincere niente".