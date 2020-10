In attesa di un nuovo ruolo nel mondo del calcio, Antonio Cassano osserva la Serie A da fuori. Pensieri e sensazioni, idee e intuizioni di chi in campo incantava con il pallone tra i piedi. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ha criticato la gestione di Eriksen da parte di Antonio Conte: "Il problema è tattico - spiega Cassano - all'allenatore non piace quel tipo di giocatore, ma Eriksen è un campione, un top player. In Premier faceva il fenomeno, con la nazionale segna sempre... Io non rinuncerei mai a un giocatore così dietro alle punte".