Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano è tornato a parlare della Juve citando in particolare Dusan Vlahovic. Ecco il suo commento sulla squadra di Massimiliano Allegri: "Non ho visto la partita con l'Empoli. Ho letto i giornali e visto gli highlights, è stata la solita squadra. L'ha risolta Vlahovic. Senza il suo arrivo oggi la Juventus sarebbe nona. Invece dovrebbe essere prima in classifica per la rosa che ha".