Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato della Juve alla luce della partita contro l'Atalanta, criticando ancora una volta la squadra di Allegri. Ecco il suo pensiero: "Per me l'Atalanta avrebbe meritato la vittoria, dobbiamo dire che in questo momento ai nerazzurri manca Zapata. La Juve per me è sempre la stessa, Vlahovic ha dato entusiasmo e giocano su di lui, questo fa sembrare la Juve migliore, ma per me è la stessa dei primi mesi".