Attraverao un post condiviso sui suoi account social, l'ex fantasista della Roma Antonio Cassano è tornato nuovamente a parlare di Cristiano Ronaldo.'Il Portogallo lunedì non meritava di vincere perché l'Uruguay ha avuto 4-5 occasioni clamorose. I lusitani hanno talenti che mi piacciono tanto come Joao Felix e Cancelo. Il problema semmai è Cristiano Ronaldo, che non l'ha mai presa. Anche l'altra sera voleva il gol nonostante la palla fosse passata un quarto d'ora prima. CR7 poi toglie spazio agli altri ragazzi... Non gliene frega nulla, vuole solo fare gol. Il Portogallo ha tanto talento ma c'è questo enigma Cristiano Ronaldo che pensa di essere il migliore. Ormai per me è finito'.