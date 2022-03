Antonio Cassano ha parlato del momento della Juventus alla BoboTv: "La Juve ha avuto 3 occasioni clamorose nel primo tempo, una grande giocata di Cuadrado per Morata e due occasioni di Vlahovic. Ha fatto mezz'ora con entusiasmo, ma non ha fatto una buona partita e non ha fatto un buon primo tempo. Per la prima volta, ho visto una squadra di Emery ha lasciato il pallino agli avversari. Il secondo tempo della Juve è stato osceno, non ha fatto un tiro in porta, solo Rabiot da 70 metri. Sapete qual è il giocatore più pagato del Villarreal? Alcacer, lo ha detto Anna Billò a Sky, una persona competente e che studia. Nelle due partite, ai quarti è andata meritatamente la squadra che aveva un'idea, ha fatto tenere la palla alla Juve. Non fateci il funerale dice Allegri? Io divento matto. Sento Arrivabene che non è cambiato il programma triennale, la nostra idea era arrivare al quarto posto e agli ottavi. Di cosa stiamo parlando?! Arrivabene non c'entra niente col calcio. La cosa più grave è che Emery faceva calma ai suoi e Allegri diceva anche lui calma. Calma di che? La Juve è 3 volte più forte del Villarreal, ha 20 Nazionali e ti comporti così?! Arrivabene, Allegri... Per fare una rivoluzione seria come il Barcellona, gli incompetenti via. Serve uno staff dirigenziale che parla solo di calcio. Anche se arriva secondo e vince la Coppa Italia, ha fatto peggio dei predecessori. E' un fallimento allucinante. E la colpa è anche di Agnelli che ha preso Allegri per 4 anni e gli ha speso 100 mln a gennaio. Allegri, o ti svegli o la barca è andata. Sono convinto che lo mandano via".