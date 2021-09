Un altro attacco frontale. Oltre alle parole di un paio di giorni fa, in cui parlava di una Juve senza capo né coda, senza campioni salvo Chiellini e che non deve perdere contro il Milan per non essere fuori dai giochi scudetto, emergono nuove forti dichiarazioni di Antonio Cassano che critica duramente i bianconeri. Questa volta nel mirino c'è il gioco e l'allenatore, Max Allegri. Alla Bobo TV, l'ex calciatore ha dichiarato: