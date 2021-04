Antonio Cassano ha parlato così dell'ultima sconfitta della Juventus in casa dell'Atalanta: "Io dalla Juve mi aspetto che vada a Bergamo e comandi la partita. Ma adesso deve stare attenta per il quarto posto, è molto complicata - ha detto l'ex attaccante in diretta Twitch sulla Bobo tv- Mancano sette partite e deve giocare con tante squadre forti. Parliamoci chiaro: la Juve è la grande delusione di questa stagione. Una grandissima delusione. E' strano che Ronaldo mercoledì giocherà col Parma e domenica non ci è riuscito con l'Atalanta. Siamo giocatori, se hai un problema muscolare non recuperi in tre giorni. Io penso ci sia qualche problema tra la Juve e Ronaldo".