Intervenuto nel corso della Bobo TV, Antonio Cassano è tornato a parlare della Juve di Massimiliano Allegri, a due giorni dalla finale contro l'Inter. Ecco il suo commento: "Io lo dico da settembre che la Juve non sarebbe migliorata nel gioco. Ha fallito tutti gli obiettivi, perché la Coppa Italia per la Juve non può essere un obiettivo. Ha fallito, è stato un anno fallimentare. Con il Genoa poteva vincere anche con 2-3 gol di scarto, ma i rossoblù hanno tirato più in porta della Juve, e non segnavano due gol da tantissimo tempo".