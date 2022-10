Antonio, alla BoboTV, parla così del momento Juve."Ci dobbiamo vergognare l’ha usato anche Agnelli. La Juve da un anno e mezzo è questa. E’ stato messo Rugani che l’ultima partita l’ha giocata è due mesi fa con la Sampdoria quando hai preso Bremer che è stato il miglior difensore della Serie A. Mi fa tenerezza, questo Bremer fa fatica in Serie B. Poi vien fuori che la colpa è di 70-80 persone"."Agnelli ha dato una signora squadra. Il Maccabi in Serie A fa fatica a salvarsi. Bisogna dire una cosa semplice: la Juve fra acquisti di gennaio e quest’anno ha speso più di 200 milioni di euro. Ha un monte ingaggi clamoroso. Col Maccabi se hai un’idea di gioco lo batti anche con la Primavera, gli alibi delle assenze non esistono"."La squadra non lo sopporta più. Dal Villarreal scorso dovevano mandarlo via. La cosa più brutta e inconcepibile è che quando parla con la sua spocchia dice che ne usciremo. Sta facendo schifo, la Juve a ottobre è fuori da tutto. Lui in questo momento deve tornare indietro sui suoi passi e studiare e aggiornarsi. Pioli gli può insegnare. Si è chiuso un ciclo con l’allenatore, non della squadra che sa delle potenzialità che ha. Allegri è presuntuoso, guarda sempre al taschino. Dubito possa trovare una squadra di Prima Categoria in futuro".