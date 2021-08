Durante l'ultima diretta della Bobo tv su Twitch, l'ex attaccante, tra le altre, di Roma, Real Madrid, Inter e Milan Antonio Cassano ha parlato così del ritorno disulla panchina della Juventus: "Non so se Max ha fatto una grande scelta a tornare in bianconero - ammette sincero Cassano - A Torino in cinque anni ha vinto 10 trofei". A rispondergli, sempre in diretta, è Lele Adani: 'Max non è arrivato per vincere in Italia, ma vuole conquistare la Champions League".