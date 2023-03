Le parole dialla Bobo Tv:"Vlahovic fa fatica a stoppare palla, è timoroso, ha paura, non è decisivo. All’inizio ci fa fatto intravedere che poteva stare qui, ora che è in discussione è in un vicolo cieco che non so come farlo uscire. Allegri non può aiutarlo, non lo migliora. L’unico è Di Maria, altrimenti la vedo dura. Quanto si può aspettare Vlahovic ancora? È arrivato da un anno e due mesi. Mi aspetto che qualcosa deve dare. Si vede che un è pesce fuor d’acqua. Lo vedo cupo, con paura. Deve darsi una mossa, altrimenti è giusto che giochi Kean. Comunque dubito che Vlahovic possa diventare un campione determinante per la Coppa dei Campioni nelle partite importanti contro grandi avversari. Lo tengo? Si, ma cambio allenatore e chiamo Italiano".