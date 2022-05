Un Antonio Cassano oltre ogni limite. Intervenuto alla BoboTv ha attaccato duramente Allegri e la Juventus: "Dicono che non si può mandarlo via perché guadagna 10 milioni di euro. Ma io dico che dovrebbero farlo proprio per questo. Ma state vedendo cosa sta combinando? A gennaio la Juve ha buttato dentro 100 milioni, per questo riuscirà ad arrivare quarta. Vlahovic mi sta diventando simpatico senza conoscerlo, poverino: in quattro mesi ha fatto sei gol alla Juve. Alla Fiorentina ne ha fatti diciassette. Gli sta venendo meno anche l'entusiasmo, e qualcuno dice che i centrocampisti non gli danno la palla. Stanno cercando di assolvere ancora Allegri, ma è possibile che un signor attaccante, giovane, tra i migliori ventenni al mondo, non faccia un tiro in porta da tre partite?".



TATTICA - "Con Allegri ci ho lavorato due anni, la tattica la faceva Tassotti, non lui. Le poche volte che si facevano 10-15 minuti. Ed avevamo una squadra che camminava da sola, di cosa parli, di niente, si rideva e si scherzava, si andava in campo e si vinceva lo scudetto. La Juve la stessa cosa, non cambia niente, lui è bravo solo nella gestione del gruppo. Se uno non gioca addolcisce lui e mette un po' di pepe a me che lo sostituisco, ti fa capire: giochi, ma... devi sentirmi".



'NON GLIENE FREGA NULLA' - "La Juventus non sa giocare a calcio, Allegri quando c’è da ricostruire, non ti dà niente, lo dico da settembre, vale la stessa cosa per il prossimo anno a meno che Agnelli non prende altri 4/5 campioni. O sei talmente più forte degli altri e vinci o tra un anno sei punto e a capo. Perdi le prime tre o quattro e sei di nuovo lì. Non hanno un gioco, non fanno due passaggi di seguito. Darei tempo a Sarri? Sì. A De Zerbi? Sì. A Pioli? Sì. Sono allenatori che si evolvono, umili, che vogliono lavorare e lavorano".



'PENSA SOLO AI SOLDI' - "Lui non gliene frega un ca..o, parla che va in giro, dice che va sempre a Livorno, fa vedere che urla in panchina a nessuno, prende 10 milioni, di cosa parli. L'anno prossimo sei da capo. Perché dare ancora un anno per l'ennesima volta a una persona che non gliene frega un cazzo di niente e di nessuno, nemmeno di noi, gli frega che prende il grano, sta alla Juve, se lo mandano via avrà due anni di contratto e può darsi che sta ancora fermo, lo prenderà la Roma o Lazio e fine a 65 anni allenerà”.