Su Twitch l'ex calciatore ha dichiarato: "Ma avete sentito cosa ha detto? Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che è l’obiettivo minimo. È una bugia, mi fa schifo sentirla. Juve e Inter sono le più forti del campionato in assoluto. A me le persone bugiarde non piacciono. Se mi prendi per il c..., mi fai schifo e dici pure cagate".- "La Juve è tornata a fare cosa? Fa schifo. Vince le partite, ma può anche vincere il campionato così, me ne sbatto i c… La Juve con la Cremonese meritava di perdere. Allegri col c... e gli amici riesce ad allenare. Lui di calcio non parla mai nelle interviste, non parla di movimenti, niente di niente, mi fa diventare matto questa cosa. Guadagna 10 milioni e allena da anni, Gasperini ne guadagna 3 e gioca un calcio di gran lunga meglio del suo e non ha campioni all'Atalanta”.- "L’Inter i tre punti non li meritava. Il Monza ha fatto la partita dall’inizio alla fine e ha meritato di ottenere il pareggio".– "La cosa peggiore dell’Inter qual è? A malincuore, ma l’allenatore continua a togliere uno e mettere un altro: non sempre va bene. Ha messo dentro determinati tipi di giocatori, uno su tutti Romelu Lukaku che non sta bene. Non è uno rapido che entra veloce in partita, lo metti in difficoltà perché non riusciva a tenere palla. Ha tolto Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella pare per infortuni, Federico Dimarco non ho capito perché. L’errore è stato anche dell’allenatore, l’Inter si è tagliata fuori da sola. A -10 l’Inter è fuori, a meno di un tracollo clamoroso del Napoli. Prende due gol a partita: è questione di reparto, deve lavorarci l’allenatore. Trovi lui le soluzioni o fuori casa non vincerà più e rischia il collo. Se non vinci è stagione fallimentare e bisogna cambiare. Il tempo si dà a chi cerca di lavorare e migliorare, se quest’anno non vince come vale per Massimiliano Allegri vale anche per Inzaghi".