Antonio Cassano, alla Bobo TV, parla di Roma-Juve: "Divertente, ma fino al 3-1 la partita era a senso unico: ha giocato solo ed esclusivamente la Roma, la Juve ha fatto un tiro, con Dybala. Poi la Roma ha fatto un harakiri clamoroso. La Juve ha avuto carattere, non muore mai e la conosciamo. Se voi mi chiedete il motivo per cui la Roma ha perso la partita io non lo so, è una Roma fuori da ogni mondo: che sprofondo ha combinato?".