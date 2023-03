Le parole di Antonio Cassano:"La Juve ha strameritato la vittoria, l'Inter ha fatto un disastro, ha giocato malissimo. Al caro Rocchi però faccio una domanda: è la prima volta che in un'azione non vengono beccati tre falli di mano. Ho la vaga impressione che sia in cattiva fede e in buona fede per la Juve, visto che anche con la Sampdoria gol di mano di Rabiot. Per questo ci prendono per il culo in tutto il mondo. Chi pensa male a volte pensa bene, è stata una roba a dir poco oscena e vergognosa".