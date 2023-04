Alla BoboTV Antonioha parlato di Dusan Vlahovic ed Adrien Rabiot. Le sue parole:"Di Maria si è preso una piaga di allenatore che lo fa giocare a 70 metri da porta, povero Cristo. Spero che lui a giugno vada via oppure vada via Allegri. Vlahovic? Gioca a centrocampo, mi fa tenerezza, vorrei tanto abbracciarlo e dirgli di tenere duro ancora due mesi e poi fare la scelta giusta. Io dissi che non doveva fare la scelta di andare alla Juve perché sarebbe stato il suo più grande problema perché trova un allenatore che non sa dove sono testa e coda. Se tu predisponi la squadra al sacrificio, Di Maria lancia a Vlahovic che si ritrova 7 contro 1".