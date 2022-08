Le parole di Antonioalla Bobo Tv:"Penso che a questi due allenatori non piaccia giocare a calcio, per loro contano i risultati. Nel primo tempo la Juve poteva fare 2/3 gol, ma la Juve senza idee, senza niente, ha spinto grazie all’entusiasmo e alla foga. Allegri nel secondo tempo ha fatto quello che ha sempre fatto, si è messo dietro. La Roma fino a quel momento non aveva fatto niente. E Vlahovic, poverino, tolto il gol ha toccato cinque palloni, non la prende mai".