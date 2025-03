Cassano a Viva el Futbol: 'Thiago Motta non ha lo status per allenare la Juventus

2024 Getty Images

Antonioa Viva El Futbol ha commentato la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina soffermandosi sul lavoro di Thiago Motta: "Metto sul piatto quanto ha fatto bene la Fiorentina e quanto schifo la Juventus. parto dalle dichiarazioni di Thiago, quando dice che anche ieri sono partiti bene come con l'Atalanta. Anche a livello comunicativo, lui si prende le responsabilità e le colpe ma non posso pensare che hanno iniziato bene e con l'Atalanta potevano prenderne otto"."Sono passati sette mesi, una partita peggio dell'altra.spiegatemi, a me dispiace per il ragazzo perché ho una stima eccezionale, buonissimo allenatore ma in questo momento non ha lo status per allenare la Juventus, è in grandissima confusione, giocatori messi da una parte e dall'altra".

- "E oltre alla confusione un'idea che non ho mai visto, idee zero. Ho l'impressione che ha perso il gruppo, sono venuto a sapere che lui va avanti con chi si allena meglio gioca, che sia Savona, Mbangula o altri"."Parla ma non dice niente, non prende una posizione forte, non nei confronti dell'allenatore ma quando va a dire che sono fermamente convinti del progetto, peggio di così in 60 anni non si è mai fatto. Quando vai a parlare o ci metti la faccia e sei anche un pochino aggressivo, forte nelle dichiarazioni. O si va a parlare essendo credibili e forti o la prese per il c*** non mi piace".