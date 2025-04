Cassano a Viva el Futbol: 'Giuntoli ha chiamato 70 allenatori, evita di fare queste figure'

Cassano a Viva El Futbol: le parole su Tudor e Giuntoli

Antonio Cassano durante la trasmissione "Viva El Futbol" ha parlato dei giocatori che hanno "condannato" Thiago Motta per il loro rendimento: ""Vlahovic è improponibile, si sta solo dando tono per le parole di Tudor. Koopmeiners improponibile, Nico Gonzalez è il cugino di terza categoria di quello della Fiorentina. Questi tre hanno condannato Thiago Motta"."Tudor ha vinto la gara, ma non posso giudicare, è troppo presto. Non giudico questo. Fate lavorare Tudor, dategli tempo. L’obiettivo è entrare nelle prime 4 e l’ha detto, ora fatelo lavorare, poi vedremo se arriverà o no nelle prime quattro".

SU GIUNTOLI - "Giuntoli fa l’intervista e dice di averci riflettuto, ma allora perché ha parlato dopo la Fiorentina? Perché? Ha chiamato 70 allenatori… Evita di fare queste figure di merda, è preferibile non parlare al posto che fare così”."Motta l’ho disintegrato e lo meritava, ma il lavoro lo ha fatto e tanto, male, ma lo ha fatto".