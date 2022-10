Per chi se lo fosse perso: #Cassano che risponde a Ferrara pic.twitter.com/4dVPAOd8Vb — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) October 12, 2022

Protagonista di un servizio de Le Iene, Antonio Cassano ha risposto alle critiche degli ex compagni di Maradona ai tempi del Napoli, dopo che l'ex calciatore li aveva definiti "scappati di casa". Tra questi c'è Ciro Ferrara, a cui Fantantonio ha risposto: "Devo stare zitto? Non me lo dice, lui deve stare zitto".