Cassano: 'A Motta avevo detto di non andare alla Juventus. A fine anno può andare via'

Antonio, a Viva el Futbol, parla di Motta."Quando gli ho consigliato di non andare alla Juve? Sapevo che andando alla Juve è complicato. Se la Juve dopo 130 anni ha avuto un modo di vincere, avevi l'allenatore che negli ultimi anni ha fatto bene. Sarri ha vinto ed è andato via, e l'hai trattato come uno scappato di casa. Hai preso Pirlo con un calcio. E poi cosa? Allegri, tornando 5 anni indietro. Motta è giovane, non è empatico. Ed è fondamentale. Sta passando come uno che ha attecchito, ma alla Juve è complicato. La realtà ci sta dando ragione, alla Juve servono allenatori di altissimo livello, non solo per vincere solo in Italia, ma per l'Europa, per lasciare un segno. A prescindere dal termine della stagione, credo che la strada imboccata sia molto pericolosa e si andrà a cambiare. La Juve per quanto ha speso è in grande ritardo. Per me non hanno ancora iniziato".