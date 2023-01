Dopo le pesanti dichiarazioni dei giorni precedenti fatte dal presidente della Federcalcio francese Le Graet nei confronti di Zinedine Zidane, la federazione ha deciso di intervenire per vie traverse. Sono scattate infatti le dimissioni obbligatorie dell'ormai ex presidente per via delle gravose accuse di violenza sessuale. Il suo incarico verrà ricoperto momentaneamente da Diallo, fino alla nuova nomina da parte del Ministero dello sport.