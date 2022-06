"Sono stati una sorpresa anche per me. Stavano bene. Ma ci hanno detto che non erano in grado di giocare e li abbiamo mandati a casa". Così Roberto Mancini ha commentato i forfait di Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, i calciatori della Lazio che hanno lasciato il ritiro della Nazionale dopo la sconfitta di Wembley contro l'Argentina. Oggi, però, è arrivato il comunicato della Lazio che fuga apparentemente ogni dubbio:



IL COMUNICATO - "Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali".