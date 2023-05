"Non bisogna cadere nell’eccesso, abbiamo dato indicazioni per essere più stringenti e per fermare la partita, ci manca solo che gli arbitri non vogliano combattere il razzismo, la nostra categoria da sempre è oggetto di minacce e razzismo. Su Vlahovic io faccio di tutto per evitare di sentirmi denigrato, però devi aiutarmi, Doveri lo ha rincorso per evitare che andasse sotto la curva". Queste le dichiarazioni del designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, sulla vicenda di Vlahovic e i cori razzisti ricevuti in Atalanta-Juve.