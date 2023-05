IlAndreaè tornato ad affrontare il tema deldopo l'episodio che ieri, in, ha visto coinvolto Dusan. Ecco il suo pensiero, riportato da Sportface: "Il razzismo è da condannare, noi dobbiamo essere sempre presenti in modo tempestivo, inequivocabile, perché il nostro obiettivo è uno stadio civile dove le famiglie, i bambini, gli uomini e le donne possano andare senza dover convivere con fenomeni di sottocultura che hanno nel razzismo, nell’antisemitismo, un’espressione insopportabile. Questi atti sono da condannare, le autorità preposte per la sicurezza e l’ordine pubblico stanno facendo il loro lavoro".