La contestazione dei tifosi, le richieste per il futuro. Dusanaffronta un momento non semplice e spera di risolverlo presto, magari con un addio, anche se, a meno di improvvisi cambi, l'idea del presidente Commisso è di tenerlo almeno fino alla prossima estate. A giugno si arriverà a un anno dalla scadenza del 2023 e, senza rinnovo, il club viola sarà quasi costretto a vendere il suo gioiello. Un anno dopo aver rifiutato i 60 milioni che aveva offerto l'Atletico Madrid. a quale squadra c'è dietro alla rinuncia di Vlahovic? Ha già un accordo con altre società? Al momento no. Chiaramente sa che il suo stipendio non è adeguato a quanto fatto vedere fin qui. Dusan ha deciso di scommettere su se stesso e puntare ulteriormente sulla sua crescita senza avere nel cassetto già un'intesa con altri club. Le tante voci sulla Juventus di queste settimane si basano su un reale interesse dei bianconeri nei suoi confronti, ma questo non ha fin qui portato a offerte concrete. La situazione è calda.