Tutto registrato. Impossibile guardare oltre, in effetti. Gli ispettori presenti al Gewiss Stadium procederanno con le indagini del caso e produrranno sentenza a giornata di campionato conclusa: per la curva, ora il rischio è che l'intero settore venga chiuso per una giornata.Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, al momento resta molto difficile che l'ammonizione di Vlahovic venga eliminata. Il caso Lukaku, per l'emittente, era diverso: quel giallo avrebbe comportato una squalifica e da lì era arrivata la grazia della FIGC e del presidente Gravina. Al momento non ci sarebbe questo sentore attorno alla situazione dell'attaccante bianconero.