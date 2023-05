Anche l'ex arbitro non ha dubbi: Dusannon andava ammonito dopo l'esultanza in. Questo il giudizio di Massimosul collega Daniele(a cui ha comunque attribuito un 6) sulle colonne di Calciomercato.com: "Mi piace molto, ma quest'anno è già la seconda volta che sbaglia con delle ammonizioni inutili. Nel girone d'andata a farne le spese era statodell'Atalanta, l'episodio di ieri fa parte di un discorso già fatto più volte in passato: quando un giocatore viene definito 'zingaro', si tratta di insulto razzista esattamente tanto quanto il giocatore vittima di 'buuu'. Doveri ammonisce Vlahovic ma è sbagliato, sarebbe servito un po' più di buon senso e visto il contesto avrebbe dovuto risparmiargli il giallo. Anche perché la reazione dell'attaccante non è stata così plateale. Per il resto la porta avanti bene senza grandi problemi".