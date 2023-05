Dopo i cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic, il gioco è stato interrotto per oltre un minuto. Attimi di tensione per quanto stava succedendo con anche alcuni giocatori dell'Atalanta che hanno chiesto ai tifosi di interrompere quei beceri cori. Ne parla la Stampa che in particolare fa il nome di Koopmeiners e De Roon, sono stati loro che hanno provato a risolvere la situazione.