Caso ultras, sequestrato un conto di Ferdico in Spagna: transitati 400mila euro

Redazione Calciomercato

Stando a quanto riportato dall'edizione milanese de Il Corriere della Sera, il pm Paolo Storari e la squadra Mobile, in collaborazione con la polizia spagnola, hanno sequestrato a, uno dei tre (ex) leader del tifo interista, unsul quale, secondo la procura, negli ultimi anni sono transitati, frutto dei guadagni illegali dellaCome scrive Calcio & Finanza, il provvedimento fa parte del nuovo filone di indagine dell’inchiestasugli affari criminali degli ultrà die Milan che a fine settembre aveva portato in carcere i vertici delle due curve del Meazza. Indagine che vede ora la collaborazione con la giustizia dell’ex plenipotenziario interista Andrea Beretta, assassino reo confesso del boss della ‘ndrangheta Antonio Bellocco.

Il conto sequestrato, aperto al Banco Sabadell, è stato individuato dagli investigatori spagnoli a cui la procura si è rivolta con un ordine di investigazione europeo alla ricerca dei soldi e dei beni di Ferdico, che proprio in Spagna, e in particolare a, svolgeva le sue attività nel mondo dell’hospitality. In sostanza organizzando soggiorni di lusso e affittando case nella più nota delle isole Baleari. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il saldo del conto, ma da ciò che è emerso dalle indagini svolte finora, gli inquirenti ritengono che siano passati almeno 400mila euro. Contanti che Ferdico avrebbe trasferito in Spagna e che deriverebbero dai. Nel frattempo, gli investigatori lavorano anche al presunto patrimonio immobiliare di Ferdico sulla stessa Ibiza.