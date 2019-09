Gli ultras della Juventus sapevano del possibile arresto in arrivo? Così racconta Gazzetta.it. Tra i documenti dell'inchiesta Last Banner, infatti, c'è anche un incontro dello scorso luglio tra il security manager del club bianconero, Alessandro D'Angelo, e il capo dei Drughi, Dino Mocciola, oggi in carcere. L'ultrà voleva ottenere un numero superiore di biglietti per le partite di Champions League e, per dissuadere la Juventus da possibili denunce per estorsione, come quella poi avvenuta, minacciava di presentare documenti scottanti sul caso Bucci, collaboratore del club morto in circostanze misteriose nel luglio del 2016.