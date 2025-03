Caso ultras Inter e Milan: oggi la prima udienza del processo, le ultime e la posizione dei club

Redazione Calciomercato

Inizierà oggi, martedì 4 marzo, presso l'aula bunker del carcere di San Vittore a Milano, la prima udienza del processo relativo all'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Fra gli imputati - che in totale sono 16 - ci sono anche gli ormai ex leader delle curve: Marco Ferdico e Andrea Beretta per la curva Nord interista e Luca Lucci per la Sud milanista.





Le ultime sul processo ultras

Secondo quanto riferito da Sky, alcuni imputati potrebbero avanzare richieste di rito di abbreviato ed è probabile che il procedimento possa essere riunito con un'altra tranche di indagini da poco conclusa, e contenente vari filoni, tra cui l'omicidio di Antonio Bellocco, esponente dell'omonima cosca e tra i vertici della curva Nord, e il tentato omicidio dell'ultrà rossonero Enzo Anghinelli.

​A breve dovrebbe arrivare la richiesta di processo e i procedimenti potrebbero essere riuniti davanti alla stessa gup. Degli iniziali 19 imputati, tre hanno scelto invece il rito ordinario: Christian Rosiello, ultras milanista ed ex bodyguard del rapper Fedez (non coinvolto nell’inchiesta), Riccardo Bonissi, ultras rossonero, e Francesco Lucci, fratello del capo della curva Sud.

La posizione di Inter e Milan

In questo filone, oltre al club rossonero e alla Lega Serie A, anche l'Inter chiederà di entrare come parte civile per ottenere risarcimenti sugli eventuali danni subiti. La questione delle parti civili, le cui istanze erano già state preannunciate, sarà probabilmente l'unico tema al centro dell'udienza odierna, con discussione sulle richieste, decisione e poi rinvio ad altra data.