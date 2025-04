Caso ultras Inter, Beretta dal carcere: 'Non esco più, fanno una strage'

Redazione Calciomercato

Caso ultras Inter, il pentimento di Beretta

La consapevolezza di non avere più alternative, il timore per la propria vita, per i figli e per l’ex moglie. E la rabbia di quest’ultima, che non approva una decisione così drastica. È la ricostruzione del pentimento di, ex capo ultras della Curva Nord dell’, attualmente detenuto per l’omicidio die da ieri anche accusato – per sua stessa ammissione – di essere il mandante dell’uccisione diIl percorso che ha portato Beretta a collaborare con la giustizia – come racconta l’edizione milanese de La Repubblica – emerge chiaramente dalle indagini sulla morte di Boiocchi. Le prime incrinature nelle sue convinzioni si manifestano nel carcere di Opera, dove è recluso per aver accoltellato e ucciso Bellocco, un’altra vittima della guerra interna alla curva, alimentata da interessi economici e lotte di potere. È il 4 ottobre 2024 quando Beretta viene intercettato mentre parla con l’ex moglie Marina.

"La soluzione è passare dall’altra parte, non abbiamo altra scelta", dice Beretta, consapevole che "mi farò schifare da tutti". Ma questo non basta a convincere la ex: "Ma così facendo non si mettono in pericolo i genitori? I parenti?". Tredici giorni dopo lo “scontro” tra i due è ancora più forte. Beretta scoppia in lacrime. "Andrea non lo devi fare. Dai un dispiacere a tuo figlio che neanche te lo immagini", lo implora lei. "Non passare per l’infame", rincara la dose., la previsione di Beretta. Che si sente solo: "Mi hanno tradito tutti, volevano ammazzarmi". Ma neanche questo è sufficiente a cancellare i dubbi della ex: "Esci lo stesso che muori Andrea. Perché quelli vogliono che tu paghi".